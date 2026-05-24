Fermo elezioni comunali 2026 | corsa a 4 Per 122 l’esordio alle urne Guida al voto
Fermo ha interrotto le elezioni comunali 2026, con 122 sezioni che hanno aperto le urne. Quattro candidati sindaci sono in corsa, ma al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali o risultati. La consultazione si svolge senza incidenti, mentre i cittadini si recano alle urne per esprimere la propria preferenza. Le operazioni di voto continueranno fino alla chiusura prevista e i risultati saranno comunicati nelle prossime ore.
Fermo, 24 maggio 2026 – Dopo la lunga cavalcata elettorale, tacciono i quattro candidati sindaci (nell’ordine di comparizione sulla scheda elettorale): Alberto Maria Scarfini, Saturnino Di Ruscio, Leonardo Tosoni e Angelica Malvatani e, oggi e domani, la parola, ma soprattutto la matita del voto, passa agli elettori fermani chiamati a scegliere il loro nuovo sindaco e l’assetto del consiglio comunale dei prossimi 5 anni. Su una popolazione di 35.903 residenti (dati aggiornati al 31 dicembre 2025), gli aventi diritto al voto sono 31.288: di questi sono 122 i 18enni che potranno andare al seggio per la prima volta mentre sono 12 gli elettori ultracentenari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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