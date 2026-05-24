Fermo ha interrotto le elezioni comunali 2026, con 122 sezioni che hanno aperto le urne. Quattro candidati sindaci sono in corsa, ma al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali o risultati. La consultazione si svolge senza incidenti, mentre i cittadini si recano alle urne per esprimere la propria preferenza. Le operazioni di voto continueranno fino alla chiusura prevista e i risultati saranno comunicati nelle prossime ore.

Fermo, 24 maggio 2026 – Dopo la lunga cavalcata elettorale, tacciono i quattro candidati sindaci (nell’ordine di comparizione sulla scheda elettorale): Alberto Maria Scarfini, Saturnino Di Ruscio, Leonardo Tosoni e Angelica Malvatani e, oggi e domani, la parola, ma soprattutto la matita del voto, passa agli elettori fermani chiamati a scegliere il loro nuovo sindaco e l’assetto del consiglio comunale dei prossimi 5 anni. Su una popolazione di 35.903 residenti (dati aggiornati al 31 dicembre 2025), gli aventi diritto al voto sono 31.288: di questi sono 122 i 18enni che potranno andare al seggio per la prima volta mentre sono 12 gli elettori ultracentenari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fermo elezioni comunali 2026: corsa a 4. Per 122 l’esordio alle urne. Guida al voto

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