Fermata Atm di via Bonino sarebbe utile una pensilina

Da messinatoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alla fermata Atm di via Bonino, molti passeggeri attendono i bus sotto il sole o la pioggia, senza riparo. La richiesta di una pensilina è stata avanzata da utenti che si trovano in uno dei punti più frequentati della città, a pochi minuti dal capolinea Zir. La mancanza di copertura si fa sentire soprattutto nelle giornate di maltempo.

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Sole come in questi giorni o pioggia c'è bisogno di una pensilina alla fermata Atm di via Bonino. E' la richiesta pervenuta in redazione da passeggeri in attesa dei bus in uno dei tratti più frequentati della città a poche centinaia di metri dal capolinea Zir. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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