Fermata Atm di via Bonino sarebbe utile una pensilina

Sole come in questi giorni o pioggia c'è bisogno di una pensilina alla fermata Atm di via Bonino. E' la richiesta pervenuta in redazione da passeggeri in attesa dei bus in uno dei tratti più frequentati della città a poche centinaia di metri dal capolinea Zir. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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Il provvedimento più significativo riguarda la linea M1: dalle 12.00 la stazione Palestro sarà chiusa e i treni della metropolitana rossa passeranno senza effettuare fermata? x.com

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