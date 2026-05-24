EA Sports ha pubblicato una Sfida Creazione Rosa leggendaria dedicata a Gianluigi Buffon, parte dell'Icon Trophy Titans. La sfida permette di sbloccare la SBC dedicata al portiere, che ha avuto un ritorno molto atteso e ha ridisegnato le gerarchie tra i pali. La sfida rappresenta un’occasione per ottenere il giocatore attraverso la modalità di gioco specifica.

Un ritorno da brividi che riscrive le gerarchie tra i pali. EA Sports ha ufficialmente rilasciato una Sfida Creazione Rosa leggendaria dedicata all’Icona Trophy Titans Gianluigi Buffon. Una versione monumentale da 94 OVR che celebra la bacheca sterminata e la longevità calcistica del portierone azzurro. Analizziamo dettagli, statistiche, costi e requisiti delle 10 sfide necessarie per blindare la porta. Se c’è un ruolo in cui l’affidabilità e l’altezza fanno tutta la differenza del mondo in-game, quello è il portiere. La nuova carta speciale di Gianluigi Buffon (94 OVR) in versione Trophy Titans si candida prepotentemente a diventare la saracinesca definitiva per il meta di questa stagione. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26, ICON TROPHY TITANS GIANLUIGI BUFFON: COME SBLOCCARE LA SBC DEL MITICO GIGI

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BEST GK IN THE GAME 94 TROPHY TITANS ICON Buffon PLAYER REVIEW EA FC 26

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