Farmaco Forum 2026 | la medicina del futuro è accanto al paziente
A Roma si sono riuniti clinici ed esperti per il Farmaco Forum 2026, un evento dedicato alle innovazioni nella medicina futura. Sono stati discussi temi come la prevenzione personalizzata e le tecniche diagnostiche avanzate, con l'obiettivo di migliorare la continuità delle cure e la gestione delle malattie croniche. L'incontro ha coinvolto professionisti del settore sanitario, focalizzandosi su come integrare nuove soluzioni terapeutiche e tecnologiche nel percorso di assistenza ai pazienti.
Dalla prevenzione sartoriale alla diagnostica d'avanguardia: clinici ed esperti a confronto a Roma per ridisegnare la continuità delle cure e la gestione delle cronicità La medicina più autentica si prende cura della della vita umana: la precisione clinica abbandona la fredda rigidità dei protocolli per farsi vicinanza e comprensione delle fragilità quotidiane. IlFarmaco Forum 2026, svoltosisabato 23 maggio 2026presso la Sala Giovanni XXIII dellaCasa Bonus Pastordella Capitale, si radica esattamente in questo spazio emotivo e professionale, trasformando l’aggiornamento scientifico in un atto d’amore e di cura verso la comunità. La scienza, così, diventauna promessa di speranzae non più ‘solo’ una disciplina. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
AI, Oxygen Delivery, & the Future of Medicine | Dr. Franck Zal at Davos 2026
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