Farmaco Forum 2026 | la medicina del futuro è accanto al paziente

Notizia in breve

A Roma si sono riuniti clinici ed esperti per il Farmaco Forum 2026, un evento dedicato alle innovazioni nella medicina futura. Sono stati discussi temi come la prevenzione personalizzata e le tecniche diagnostiche avanzate, con l'obiettivo di migliorare la continuità delle cure e la gestione delle malattie croniche. L'incontro ha coinvolto professionisti del settore sanitario, focalizzandosi su come integrare nuove soluzioni terapeutiche e tecnologiche nel percorso di assistenza ai pazienti.