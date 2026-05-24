Venerdì pomeriggio in Corso Garibaldi, un uomo è stato sorpreso a rubare noccioline in un supermercato. Dopo aver cercato di schiaffeggiare un commesso, è uscito dal negozio e ha aggredito un disabile in carrozzina che tentava di bloccarlo. L’individuo ha seminato il panico, colpendo e spaventando le persone presenti. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine.

Un pomeriggio da far west venerdì in Corso Garibaldi. Protagonista un uomo che ha seminato il panico dopo essere stato sorpreso a rubare alla Coop, cercando di schiaffeggiare un commesso per poi uscire e aggredire un disabile in carrozzina che aveva tentato di fermarlo. Ma alla fine è stato bloccato dagli ‘ street tutor ’ del Comune e arrestato dalla polizia. In manette è finito un 33enne marocchino. I fatti sono avvenuti poco dopo le 18. L’uomo, ubriaco, era entrato nel supermercato quando un addetto del punto vendita lo ha sorpreso mentre arraffava dagli scaffali un pacchetto di noccioline e lo ha invitato a pagarlo. Inizialmente collaborativo, una volta arrivato alla cassa, ha cominciato a inveire contro il commesso tentando di sferrargli un ceffone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Far west in Corso Garibaldi. Ruba noccioline alla Coop. Poi colpisce un disabile che cercava di bloccarlo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ladro alla Coop aggredisce commesso e il disabile che tenta di fermarlo: bloccato dagli street tutorUn uomo è stato sorpreso a rubare in un supermercato di Corso Garibaldi ieri pomeriggio.

Corso Garibaldi: distrugge la vetrina di un locale commerciale e ruba due pistole a salve. Arrestato dalla Polizia di StatoUn uomo di 37 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Napoli dopo aver distrutto la vetrina di un negozio in Corso Garibaldi con un...

Temi più discussi: Far west in Corso Garibaldi. Ruba noccioline alla Coop. Poi colpisce un disabile che cercava di bloccarlo; Far West in piazza Garibaldi: maxi rissa tra 30 persone, spranghe e paura nella notte VIDEO-RACCONTO; Negoziante aggredito: L’ho sorpreso a rubare. É tornato per spruzzare lo spray al peperoncino; Ladro alla Coop aggredisce commesso e il disabile che tenta di fermarlo | bloccato dagli street tutor.

Ladro alla Coop aggredisce commesso e il disabile che tenta di fermarlo: bloccato dagli street tutorEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it

Corso Garibaldi dopo il far west in strada, le testimonianze: Quell’uomo era una maschera di sangue. I nostri bar sono un presidioÈ arrivato qui, infilandosi tra i tavoli. Sanguinava e non parlava, né in italiano e né in cinese: era sotto choc. Alcuni dei miei ragazzi gli hanno dato subito della carta per tamponarsi le ferite. ilgiorno.it