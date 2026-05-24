"Catherine è pronta a collaborare per il benessere dei nostri figli". Lo ha detto Nathan Trevallion in un'intervista a "Fuori dal coro", condotto da Mario Giordano, che andrà in onda su Retequattro questa sera. "Questa prova ci ha reso più uniti, più innamorati e forti di prima - ha detto nell'intervista realizzata da Raffaella Regoli - Appena i bambini torneranno a casa li porteremo in spiaggia. Ricominceremo a vivere". Nathan si trova ora, insieme a Catherine, nella nuova casa, dove spera di poter presto accogliere i suoi figli e riunire la famiglia. E racconta: "Io tutte le mattine vado a Vasto alla casa-famiglia. Vado sei giorni a settimana". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Famiglia nel bosco, la mamma "pronta a collaborare". L'annuncio di Trevallion, che succede

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Famiglia nel bosco, la mamma in lacrime: Non abbiamo fatto niente di male IL DISCORSO INTEGRALE

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