Famiglia nel bosco il papà Nathan Trevallion | Mia moglie Catherine pronta a collaborare per il bene dei bimbi

Il padre della famiglia del bosco ha dichiarato che la moglie è disponibile a collaborare per il benessere dei figli. Nell’intervista, ha affermato che Catherine è pronta a lavorare insieme per il bene dei bambini. La famiglia si trova attualmente al centro di un procedimento legale. Nessun dettaglio è stato fornito sulle modalità di questa collaborazione o sui motivi alla base della situazione.

In un'intervista Nathan Trevallion, il padre della famiglia del bosco, ha detto che la moglie Catherine è "pronta a collaborare per il benessere dei nostri figli". I due, ha spiegato, sono più uniti dopo l’allontanamento dei figli: “Ci chiedono quando potranno tornare a casa”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Famiglia nel bosco, Catherine Trevallion: Mai vista crudeltà come questa sui bambini

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