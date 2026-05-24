Famiglia nel bosco Catherine pronta a collaborare e la promessa di papà Nathan ai bambini

Da virgilio.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo ha promesso ai figli di riaverli a casa presto, dopo averli portati via dal bosco. La famiglia vive in una zona boschiva remota, dove l’uomo ha dichiarato di essere disposto a collaborare con le autorità. La famiglia era scomparsa da alcuni giorni, e le ricerche sono in corso. La madre è stata trovata, mentre i bambini sono ancora ricercati. La polizia ha confermato che l’uomo ha promesso di aiutare nelle indagini.

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“Catherine è pronta a collaborare per il benessere dei nostri figli”. Così Nathan Trevallion, il papà della “famiglia nel bosco“, in una intervista a Fuori dal Coro su Rete 4. La coppia, che si trova ora nella casa di Palmoli messa a disposizione dal Comune, spera di poter riaccogliere presto i figli. “Questa prova ci ha reso più uniti, più innamorati e forti di prima”, ha detto papà Nathan, che ha poi fatto una promessa: “Appena i bambini torneranno a casa li porteremo in spiaggia”. Famiglia nel bosco, Catherine “pronta a collaborare” “Catherine è sempre stata lucida e oggi è pronta a collaborare per il benessere dei nostri figli”. A dirlo è Nathan Trevallion, il papà della famiglia nel bosco, in un passaggio dell’intervista che andrà in onda questa sera 24 maggio a Fuori dal Coro su Rete 4. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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