fagioli e cazzotti

Il 7 novembre del 1970 segna la fine della carriera di Nino Benvenuti, considerato uno dei più grandi pugili italiani di sempre. La sua attività nel pugilato si concluse in quella data, dopo aver raggiunto numerosi traguardi e riconoscimenti nel mondo dello sport. La sua carriera si sviluppò negli anni precedenti, portando a importanti incontri e titoli conquistati.

Il 7 novembre del 70 termina la carriera di Nino Benvenuti, il piu’ grande pugile italiano di sempre. Impietosa la foto che lo ritrae in ginocchio davanti al suo avversario,il giovanissimo Carlos Monzon. Lo stupore fu enorme: nessuno infatti avrebbe dato due lire al giovane argentino,magro come un ombra, timido come un pulcino bagnato. Nei giorni a venire la stampa fu tutta per lui. Vista la sua fisicità le domande più frequenti vertevano sul suo tipo di allenamento e sulla sua alimentazione. Ma, a chi gli chiedeva quale tipo di palestra frequentasse, Carlos con la sua voce timida ed infantile rispondeva che in palestra vista la sua povertà non c’era mai stato; in compenso aveva usato tanto la vanga per dissodare i terreni della fattoria che ospitava la sua famiglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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