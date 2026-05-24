Fabrizio Crescenzi morto il presidente della Fratellanza di sant' Antonio di Corchiano

Notizia in breve

È morto a 68 anni Fabrizio Crescenzi, presidente della Fratellanza di sant'Antonio abate. La sua scomparsa ha suscitato dolore nel paese di Corchiano, dove era molto conosciuto e stimato. Crescenzi era un volto noto del luogo e ricopriva il ruolo di presidente dell’associazione religiosa. La comunità locale si è riunita per l’ultimo saluto, esprimendo cordoglio per la perdita.