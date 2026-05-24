Fabrizio Crescenzi morto il presidente della Fratellanza di sant' Antonio di Corchiano
È morto a 68 anni Fabrizio Crescenzi, presidente della Fratellanza di sant'Antonio abate. La sua scomparsa ha suscitato dolore nel paese di Corchiano, dove era molto conosciuto e stimato. Crescenzi era un volto noto del luogo e ricopriva il ruolo di presidente dell’associazione religiosa. La comunità locale si è riunita per l’ultimo saluto, esprimendo cordoglio per la perdita.
Lutto a Corchiano per la morte di Fabrizio Crescenzi, scomparso all'età di 68 anni. Presidente della Fratellanza di sant'Antonio abate, era molto conosciuto, apprezzato, benvoluto e stimato in paese.La notizia della sua morte ha suscitato profondo cordoglio nella comunità corchianese, dove. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Notizie e thread social correlati
A Rocchetta Sant'Antonio una donna sfida il sindaco uscente: braccio di ferro tra Fabrizio e CircielloA Rocchetta Sant'Antonio si svolge una campagna elettorale molto vivace, con una sfida tra una donna e il sindaco uscente.
Incidente sulla Monti Lepini, è morto il motociclista Marco CrescenziUn incidente si è verificato sulla strada Monti Lepini, coinvolgendo una motocicletta e un’auto.