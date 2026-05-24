Il 10 giugno, Fabio Celenza si esibirà a Roma, presso la Città dell’Altra Economia, nel quartiere di Testaccio. L’evento fa parte del suo nuovo tour intitolato “Non era l’AI”, organizzato da Garone Concerti. La performance si svolgerà in un luogo pubblico e aperto al pubblico. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sul contenuto dello spettacolo o sulla durata dell’evento.

ROMA – Il 10 giugno Fabio Celenza arriva a Testaccio Estate, alla Città dell’Altra Economia di Roma, con “Non era l’AI”, il nuovo tour organizzato da Garone Concerti. L’appuntamento — in full band — è previsto per le ore 21:30 (apertura porte ore 19); un live in cui musica, immagini e voce si costruiscono in tempo reale, trasformando i celebri doppiaggi surreali di Celenza in un meccanismo musicale e performativo estremamente preciso. Scorrendo gli ultimi video di Fabio Celenza, ci si imbatte spesso negli stessi commenti: è fatto con l’intelligenza artificiale? “NON ERA L’AI” nasce da qui. Da un equivoco reale, ma anche da un momento in cui l’intelligenza artificiale è entrata con forza nell’immaginario contemporaneo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Fabio Celenza in scena a Roma con “Non era l’AI”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Fabio Ascione, la mobilitazione: «Era estraneo ai clan»Un giovane di 20 anni è stato ucciso a Ponticelli in circostanze ancora da chiarire.

Giovane Fabio ucciso a Napoli: 20 anni, era al bar con amici all’alba.Un giovane di 20 anni è stato ucciso a Napoli, nel quartiere di Ponticelli, durante le prime ore del mattino.

Temi più discussi: Testaccio Estate 2026: Zen Circus, Sud Sound System, Nada, Gemello, Omar Pedrini, Quintorigo, Fabio Celenza e i grandi format generazionali. Dal 1 giugno alla Città dell'Altra Economia, musica, food, comunità e culture urbane - MEI; Annunciata l’anteprima di ABBABULA FESTIVAL con il rapper sassarese LOW-RED; Beefeater Mood Summer 2026: al via la sesta edizione tra musica, stand-up comedy e cultura al Parco Fluviale.

Fabio Celenza live. Doppiaggi esilaranti e virtuosismi jazzDa Mick Jagger a Marina Abramovich, dal Dalai Lama a Klaus Kinski, passando per un’esilarante seduta del Parlamento britannico. Il tutto all’interno di virtuosismi jazz e fusion. Sono gli ingredienti ... ilgiorno.it

A&F Live 2025, all’evento anche i doppiaggi ironici di Fabio CelenzaMILANO – I suoi doppiaggi ironici hanno spopolato prima in rete e poi in televisione, guadagnandosi un affaccio importante in prima serata a Propaganda Live, su La7. Ci sarà anche Fabio Celenza tra ... repubblica.it