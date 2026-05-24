Fa festa il Parma basta Pellegrino e Cuesta si emoziona

Da parmatoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Parma ha vinto 1-0 contro il Sassuolo, raggiungendo il sesto successo nel campionato. È la 11ª vittoria stagionale per Carlos Cuesta, che al termine della partita si è mostrato visibilmente emozionato, abbracciando i compagni e portandosi le mani sul volto. Pellegrino non ha partecipato alla partita.

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Il Parma supera il Sassuolo con il sesto 1-0 del suo campionato. È la vittoria numer 11 per Carlos Cuesta che, a fine gara, all'altezza del centrocampo, abbraccia tutti i suoi giocatori e si porta continuamente le mani sul volto. Il futuro è ancora incerto, ma le emozioni parlano chiaro. La. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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