Durante il Gran Premio di Formula 2 a Montreal, Stenshorne ha vinto nonostante le condizioni di pioggia e gli incidenti. Nel caos dei primi giri, il pilota ha mantenuto la calma e si è concentrato sulla strategia. L’incidente tra Tsolov e van Hoepen ha portato a un cambio di tattica, influenzando la classifica e le decisioni in corsa. La gara si è svolta tra numerosi momenti di tensione e vari incidenti che hanno modificato il corso della competizione.

? Punti chiave Come ha fatto Stenshorne a evitare il caos dei primi giri?. Perché l'incidente tra Tsolov e van Hoepen ha cambiato la strategia?. Chi ha guidato la manovra tattica per consolidare il podio Rodin?. Quali conseguenze avrà questo trionfo sulla classifica mondiale di Formula 2?.? In Breve Cinque interruzioni e cinque uscite della safety car hanno segnato la gara a Montreal.. Alex Dunne ha aiutato Stenshorne con suggerimenti radio per il secondo posto Rodin.. Gabriele Mini consolida il primato mondiale chiudendo la gara al terzo posto.. Tsolov finisce quinto dopo l'incidente con Kush Maini nella chicane finale.. Martinius Stenshorne ha conquistato la sua prima vittoria in Formula 2 a Montreal, superando una gara segnata da cinque interruzioni e condizioni meteorologiche instabili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - F2 a Montreal, Stenshorne trionfa nel caos tra pioggia e incidenti

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