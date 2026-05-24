Durante il Gran Premio, Verstappen e Montoya sono entrati in collisione, causando momenti di tensione in pista. Montoya ha chiesto ufficialmente la sospensione sportiva del campione olandese, accusandolo di comportamenti pericolosi. Verstappen ha risposto alle accuse senza commentare direttamente, mantenendo un atteggiamento riservato. La disputa ha attirato l’attenzione degli appassionati, che hanno assistito a un confronto acceso tra i due piloti.

? Punti chiave Perché Montoya chiede la sospensione sportiva di Verstappen?. Come reagisce il campione olandese alle accuse del veterano?. Quali sanzioni sulla licenza potrebbe subire il pilota Red Bull?. Chi deve decidere tra libertà di parola e immagine della F1?.? In Breve Montoya propone 7 o 8 punti di penalità sulla licenza di Verstappen.. Critiche di Montoya nate nel podcast Chequered Flag dopo il GP di Miami.. Verstappen paragona le auto del 2026 a un videogioco tipo Mario Kart.. Scontro ideologico tra veterani e piloti attuali sulle nuove norme tecniche.. Max Verstappen ha respinto con fermezza le durissime critiche mosse da Juan Pablo Montoya, il pilota colombiano che ha suggerito una sospensione sportiva per il quattro volte campione del mondo a seguito delle sue recenti dichiarazioni sulle nuove normative della Formula 1. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - F1, scontro tra Verstappen e Montoya: lui boccia la sospensione

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