F1 oggi il GP Canada | la griglia di partenza e gli orari | Dove vedere in tv e streaming diretta e replica

Oggi si corre il Gran Premio del Canada di Formula 1 sul circuito di Montreal. La gara, quinta del campionato, inizia in serata secondo gli orari italiani. La griglia di partenza è stata stabilita in mattinata e le qualifiche si sono svolte nel pomeriggio. La gara sarà trasmessa in diretta e in replica su canali televisivi e piattaforme streaming. La pista di Gilles Villeneuve ospita i piloti in un tracciato caratterizzato da curve lente e rettilinei lunghi.

Nella serata italiana scatta il Gp del Canada, quinto appuntamento del Mondiale di Formula 1, sul circuito “Gilles Villeneuve” di Montreal. Tutti a caccia di Andrea Kimi Antonelli, il 19enne bolognese leader della classifica Piloti. Dopo la Sprint vinta da George Russell, con il contatto in pista e le tensioni interne al team Mercedes, oggi sono attese nuove scintille. In pole position infatti c’è ancora Russell, proprio davanti ad Antonelli. Poi le due McLaren davanti a Lewis Hamilton: la Ferrari appare in difficoltà. La griglia di partenza del Gp Canada. Prima Fila 1. George Russell (Mercedes) 2. Kimi Antonelli (Mercedes) Seconda Fila 3. Lando Norris (McLaren) 4. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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