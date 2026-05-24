F1 oggi Gp Canada a Montreal | a che ora e dove vederlo in diretta tv e streaming Sky Now e Tv8

Il Gran Premio del Canada si svolge oggi a Montreal, quinto appuntamento del campionato di Formula 1. L’evento si tiene sul circuito cittadino di Gilles Villeneuve e le prove ufficiali si sono concluse ieri. La gara è prevista per oggi, domenica 24 maggio, con orario di partenza alle 14:00 locali. È possibile seguirla in diretta televisiva su Sky, in streaming su Now e anche su Tv8.

Oggi, domenica 24 maggio, si disputa il Gran Premio del Canada, il quinto appuntamento della stagione. Le monoposto nel quinto appuntamento stagionale correranno sul tracciato di Montreal, dedicato a Gilles Villeneuve.Tifo alle stelle in Italia per Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), 19 anni, in. 🔗 Leggi su Today.it

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