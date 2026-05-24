Il Gran Premio del Canada 2026 si svolge oggi sul circuito di Montreal dedicato a Gilles Villeneuve. In testa alla gara ci sono i piloti Russell e Antonelli, che sono i principali protagonisti della corsa. La Ferrari spera in un possibile caos in pista che possa favorire i suoi piloti. La gara si disputa di notte, creando un’atmosfera particolare. La corsa prosegue con i piloti in lotta per le prime posizioni, mentre la strategia di squadra rimane un elemento chiave.

Il GP del Canada 2026 va in scena oggi, domenica 24 maggio, sul circuito di Montreal intitolato a Gilles Villeneuve. La gara scatterà alle 22.00 italiane e si annuncia aperta, anche perché il tracciato canadese può sempre trasformarsi in una trappola tra muretti, degrado gomme e possibili variabili meteo. La diretta sarà su Sky Sport uno e Sky Sport F1,con streaming su SkyGo e NOW; TV8 trasmetterà la gara in differita in chiaro alle 23.30. La Mercedes partirà davanti a tutti con George Russell e Andrea Kimi Antonelli, protagonisti del weekend fin qui. Su una pista dove superare non è mai semplice, la posizione in pista può diventare fondamentale per gestire al meglio pneumatici e degrado. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - F1, notte canadese a Montreal: Russell-Antonelli davanti, Ferrari spera nel caos

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