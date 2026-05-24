F1 GP Canada highlights | la partenza super di Norris e il 1° giro a Montreal

Notizia in breve

Al GP del Canada, Lando Norris ha avuto una partenza spettacolare, sorprendendo tutti con una strategia di gomme intermedie che gli ha permesso di prendere subito la testa della corsa. Nel primo giro, Norris ha mantenuto il vantaggio, mentre altri piloti hanno affrontato difficoltà o scelto strategie diverse. La gara è iniziata con un ritmo intenso, con Norris che ha dimostrato prontezza e decisione fin dai primi metri.