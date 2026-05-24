F1 GP Canada highlights | la partenza super di Norris e il 1° giro a Montreal
Al GP del Canada, Lando Norris ha avuto una partenza spettacolare, sorprendendo tutti con una strategia di gomme intermedie che gli ha permesso di prendere subito la testa della corsa. Nel primo giro, Norris ha mantenuto il vantaggio, mentre altri piloti hanno affrontato difficoltà o scelto strategie diverse. La gara è iniziata con un ritmo intenso, con Norris che ha dimostrato prontezza e decisione fin dai primi metri.
Partenza spettacolare al GP Canada con Lando Norris che sorprende tutti e si prende subito la testa della corsa grazie alla scelta delle gomme intermedie. Il britannico brucia le Mercedes al via, mentre alle sue spalle succede di tutto tra sorpassi, strategie e pit stop immediati. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Max Verstappen & Lando Norris' Ghost Car Comparison Laps! | 2025 Abu Dhabi Grand Prix
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