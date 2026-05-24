F1 caos in partenza al GP del Canada | cos' è successo
Al Gran Premio del Canada, al momento della partenza si è verificato un episodio insolito: il semaforo rimasto rosso ha causato confusione tra i piloti, in un contesto di condizioni meteorologiche variabili. La griglia si è trovata in attesa, mentre le squadre adottavano strategie diverse, con alcune vetture equipaggiate con gomme slick e altre con gomme intermedie. La partenza è stata quindi rallentata e il caos ha caratterizzato i primi istanti della gara.
Momenti surreali prima del via della partenza del Gp Canada. Con condizioni meteo incerte e strategie diverse tra gomme slick e intermedie, il semaforo di partenza resta inspiegabilmente rosso creando totale confusione in griglia. Alcuni piloti partono, altri restano fermi come Arvid Lindblad, costringendo la direzione gara a ordinare nuovi giri di formazione e rinviare ulteriormente la partenza. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Tomac Takes the Lead at Canadian GP Championship
Notizie e thread social correlati
Griglia di partenza F1, Sprint GP Canada 2026:Oggi si sono svolte le Sprint Qualifying del Gran Premio del Canada 2026, tappa del Mondiale di Formula 1.
Griglia di partenza F1, GP Canada 2026: risultati e classifica qualificheLe qualifiche del GP del Canada, quinto appuntamento del Mondiale 2026 di F1, si sono concluse con la pole position conquistata da un pilota di un...
Temi più discussi: F1, la partenza e il primo giro della Sprint in Canada. VIDEO; Quando il Canada diventò caos: il folle GP del 2008; F1, GP Canada: info e orari del weekend; F1 GP Canada 2026: risultati FP1, Antonelli davanti a tutti nel caos - Formula 1.
F1 GP CANADA - qualifiche Tensione in casa Mercedes dopo quanto accaduto ai box: durante il caos nel team, Kimi Antonelli avrebbe avanzato una richiesta precisa che sta facendo discutere il paddock https://fanpa.ge/Luy1o facebook
#f1granpremio #f1 Si è conclusa da pochi minuti la prima sessione di prove libere, con Kimi Antonelli che guida il gruppo, seguito da Russell. Quinto Verstappen #f1 #formula1 #f12026 #formula1it #formulauno… formula1.it/news/30757/1/g…!?utm_source= dl x.com
F1, notte canadese a Montreal: Russell-Antonelli davanti, Ferrari spera nel caosIl GP del Canada 2026 va in scena oggi, domenica 24 maggio , sul circuito di Montreal intitolato a Gilles Villeneuve. La gara scatterà alle 22.00 italiane e si ... sportface.it
Ecco i classificati dal primo Sprint in Canada reddit
F1. Caos meteo in Canada, scatta l'allarme ufficiale della FIA: Rischio pioggia sopra il 40%Direzione gara in massima allerta a Montreal: la FIA dichiara ufficialmente il Rain Hazard per il GP del Canada. Con una probabilità di pioggia superiore al 40%, torna l'incubo di quanto già accaduto ... automoto.it