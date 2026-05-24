F1 caos in partenza al GP del Canada | cos' è successo

Notizia in breve

Al Gran Premio del Canada, al momento della partenza si è verificato un episodio insolito: il semaforo rimasto rosso ha causato confusione tra i piloti, in un contesto di condizioni meteorologiche variabili. La griglia si è trovata in attesa, mentre le squadre adottavano strategie diverse, con alcune vetture equipaggiate con gomme slick e altre con gomme intermedie. La partenza è stata quindi rallentata e il caos ha caratterizzato i primi istanti della gara.