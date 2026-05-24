F1 caos in partenza al GP del Canada | cos' è successo

Da gazzetta.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al Gran Premio del Canada, al momento della partenza si è verificato un episodio insolito: il semaforo rimasto rosso ha causato confusione tra i piloti, in un contesto di condizioni meteorologiche variabili. La griglia si è trovata in attesa, mentre le squadre adottavano strategie diverse, con alcune vetture equipaggiate con gomme slick e altre con gomme intermedie. La partenza è stata quindi rallentata e il caos ha caratterizzato i primi istanti della gara.

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Momenti surreali prima del via della partenza del Gp Canada. Con condizioni meteo incerte e strategie diverse tra gomme slick e intermedie, il semaforo di partenza resta inspiegabilmente rosso creando totale confusione in griglia. Alcuni piloti partono, altri restano fermi come Arvid Lindblad, costringendo la direzione gara a ordinare nuovi giri di formazione e rinviare ulteriormente la partenza. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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