Exit poll e proiezioni Rai da lunedì alle 15 per Messina e gli altri grandi Comuni

Da messinatoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Da lunedì alle 15, la Rai trasmetterà le prime proiezioni e exit poll relative al primo turno delle elezioni amministrative del 24-25 maggio 2026 nei Comuni di Venezia, Prato, Salerno, Reggio Calabria, Messina e Arezzo. La comunicazione sarà effettuata in collaborazione con Opinio Italia. I dati riguarderanno i risultati delle votazioni per i sindaci e le giunte comunali, con aggiornamenti che si susseguiranno nel pomeriggio.

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In occasione del primo turno delle elezioni amministrative del 24-25 maggio 2026 per il rinnovo dei Sindaci e delle Giunte Comunali nei Comuni di Venezia, Prato, Salerno, Reggio Calabria, Messina e Arezzo, la Rai, in collaborazione con il Consorzio Opinio Italia, fornirà, a partire dalle ore 15. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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