Ex studentessa di Veterinaria uccise gatto | assolta

Un'ex studentessa di Veterinaria è stata assolta dall'accusa di aver ucciso il gatto del vicino. Secondo il suo legale, il suo gesto sarebbe stato un tentativo di staccare l’animale dal proprio, con un singolo colpo alla testa. La donna aveva ammesso di aver colpito l’animale, ma l’accusa non ha contestato che si trattasse di un gesto volto a separarlo dal proprietario. La sentenza ha stabilito l’assenza di responsabilità penale.

Il gatto del vicino lo aveva in effetti ucciso lei. "Un singolo colpo - secondo il suo legale - portato con la mano al capo dell’animale nel tentativo di staccarlo dal proprio" micio. Come dire che non c’era stata nessuna crudeltà e che l’azione rivelatasi letale era nata dalla necessità di impedire danni gravi al proprio animale. Di fatto martedì pomeriggio, al termine dell’udienza predibattimentale, per l’imputata il giudice Cosimo Pedullà ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere "perché gli elementi acquisti non consentono una ragionevole previsione di condanna". E in attesa che entro 30 giorni vengano depositate le motivazioni, vi raccontiamo la singolare vicenda accaduta il 4 ottobre del 2023 a Faenza a partire dai suoi protagonista. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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