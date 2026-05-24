Giampaolo Manca ha dichiarato che Renato Vallanzasca, ex bandito, era tifoso del Milan e avrebbe tentato di rapire un calciatore famoso per favorire la squadra di Milano. Secondo Manca, Vallanzasca avrebbe deciso di non portare a termine il piano per evitare di assistere l’Inter. Le sue affermazioni riguardano un episodio mai confermato ufficialmente e sono state rilasciate in un’intervista. Non ci sono ulteriori dettagli o verifiche ufficiali su questa vicenda.

Giampaolo Manca, ex membro della Mala del Brenta noto come il "Doge", ha rilasciato una lunga intervista al 'Corriere della Sera'. Il settantaduenne, dopo aver trascorso metà della sua vita in carcere, è tornato a Milano da uomo libero per presentare il docufilm sulla sua redenzione, diretto dalla compagna Gianna Isabella Magliocco. Tra i vari aneddoti legati alla sua passata latitanza milanese, Manca ha svelato dettagli inediti sul rapporto con il suo ex compagno di cella e temuto bandito Renato Vallanzasca, uniti dalla comune passione per il Milan. I racconti di Manca mettono in luce retroscena inediti legati al mondo del calcio degli scorsi decenni, confermando che durante la latitanza a Milano le domeniche allo stadio erano una costante. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ex bandito, Manca: “Vallanzasca milanista vero. Voleva rapire Van Basten, ma evitò per non favorire l’Inter”

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