evacuazione medica di un passeggero a bordo della motonave venezia nelle acque prospicienti il porto di vieste

Notizia in breve

Un passeggero a bordo della motonave Venezia è stato evacuato in mare vicino al porto di Vieste. L'operazione si è resa necessaria a causa di un malore che ha richiesto un intervento medico immediato. La motonave si trovava nelle acque prospicienti il porto al momento dell'evacuazione. Sul posto sono intervenuti mezzi di soccorso per assistere e trasportare il passeggero al più vicino ospedale. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle condizioni del paziente.