Evacuazione Medica di un passeggero a bordo della Motonave Venezia nelle acque prospicienti il porto di Vieste
Un passeggero a bordo della motonave Venezia è stato evacuato in mare vicino al porto di Vieste. L'operazione si è resa necessaria a causa di un malore che ha richiesto un intervento medico immediato. La motonave si trovava nelle acque prospicienti il porto al momento dell'evacuazione. Sul posto sono intervenuti mezzi di soccorso per assistere e trasportare il passeggero al più vicino ospedale. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle condizioni del paziente.
soccorso dalla MN VENEZIA - a circa 10 miglia dal porto di Vieste - diretta a Igoumenitsa (Grecia). Internazionale Radio Medico (C.I.R.M.), veniva disposta l’immediata evacuazione medica via mare motovedetta S.A.R. (Search And Rescue) CP 820 e veniva richiesto alla Motonave di dirigere verso il Porto di Vieste per velocizzare le procedure di trasbordo. Nonostante le condizioni meteo costa. Al termine delle operazioni di soccorso, la dipendente motovedetta con a bordo il malcapitato affidarlo al personale medico per le cure necessarie. Dopo aver stabilizzato il paziente, che appariva emergenza attraverso un’organizzazione capillare lungo oltre 8. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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