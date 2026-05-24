All'Europei U15 di lotta olimpica a Samokov, in Bulgaria, l’Italia ha conquistato una medaglia d’oro con Mangano. La competizione si è conclusa con tre medaglie totali e risultati che sono stati considerati incoraggianti.

Si chiudono con tre medaglie e risultati incoraggianti gli Europei U15 di lotta olimpica disputati a Samokov, in Bulgaria. Per l’Italia arrivano un oro, un argento e un bronzo, oltre a due quinti posti che confermano la crescita del movimento azzurro. Si sono conclusi a Samokov i Campionati Europei U15 di lotta olimpica, appuntamento continentale arrivato subito dopo gli Europei U17 e capace di regalare ottimi segnali al movimento italiano. La spedizione azzurra torna infatti dalla Bulgaria con un bilancio molto positivo: un titolo europeo, tre medaglie complessive e due quinti posti che confermano il buon momento della nazionale giovanile. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Europei U15 lotta olimpica, Italia protagonista a Samokov: oro per Mangano

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