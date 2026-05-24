Europei tiro con l’arco oggi | orari 24 maggio tv streaming italiani in gara

Oggi, domenica 24 maggio, si svolge la giornata finale dei Campionati Europei di tiro con l’arco 2026 ad Antalya. In programma le ultime gare di qualificazione e le finali. La competizione si può seguire in diretta streaming e su alcune emittenti televisive. Tra gli atleti italiani ancora in gara ci sono tiratori impegnati nelle fasi decisive. Le gare si tengono al mattino e nel primo pomeriggio.

Quest’oggi, domenica 24 maggio, si terrà la giornata conclusiva dei Campionati Europei di tiro con l’arco 2026 ad Antalya. All’indomani delle finali della divisione compound la rassegna continentale si chiuderà ufficialmente con l’assegnazione di tutti e cinque i titoli in palio nel ricurvo, dalle prove a squadre di genere e miste alle competizioni individuali. L’Italia è già certa di una medaglia grazie a Mauro Nespoli, che ha raggiunto la finalissima nel ricurvo maschile e sfiderà il neerlandese Willem Bakker nell’ultimo atto del torneo. In mattinata toccherà invece al terzetto femminile composto da Tatiana Andreoli, Roberta Di Francesco e Chiara Rebagliati, che affronterà la Turchia padrona di casa nello spareggio per il bronzo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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