Estrazione Million Day di oggi 24 maggio 2026 | i numeri vincenti di domenica

L’estrazione del Million Day di oggi, domenica 24 maggio 2026, si è conclusa con i numeri vincenti annunciati in diretta. I numeri estratti sono stati comunicati senza ulteriori dettagli sulle eventuali vincite o premi assegnati. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali giocatori o premi distribuiti. La lotteria si è svolta come di consueto, con l’annuncio dei numeri vincenti trasmesso in tempo reale.

Oggi, domenica 24 maggio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, domenica 24 maggio 2026, LIVE: Di seguito le ultime estrazioni del gioco che vede ogni sera alle ore 20,30 l’estrazione del giorno seguita LIVE da TPI: LE ESTRAZIONI DEL 23 MAGGIOLE ESTRAZIONI DEL 22 MAGGIOLE ESTRAZIONI DEL 21 MAGGIOLE ESTRAZIONI DEL 20 MAGGIOLE ESTRAZIONI DEL 19 MAGGIO ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia. 🔗 Leggi su Tpi.it

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