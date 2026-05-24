Estate in note elettroniche

Da ilrestodelcarlino.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La città si appresta a ospitare una rassegna di musica elettronica durante il Ferrara Summer Festival. La programmazione prevede diversi eventi nel periodo estivo, con artisti e DJ che si esibiranno in varie location. La manifestazione si svolgerà nel corso della stagione calda, coinvolgendo diversi spazi pubblici e privati. La scelta dei programmi mira a offrire un calendario ricco di appuntamenti dedicati alla scena musicale elettronica.

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La nostra città si prepara a vivere una rassegna dedicata alla musica elettronica con una programmazione mirata del Ferrara Summer Festival. L’evento, guidato da Fabio Marzola, propone tre appuntamenti dedicati a diverse sfumature e generi musicali, concepiti per unire gli appassionati di diverse generazioni. Le danze si apriranno oggi, quando l’area del Sottomura si trasformerà, da mezzogiorno a mezzanotte, in una discoteca all’aperto, con l’atteso ritorno de ’Il Gatto & La Volpe’; una maratona di dodici ore che vedrà alternarsi alla console maestri intramontabili della storia house, techno ed elettronica del calibro di Adrian Morrison,. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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