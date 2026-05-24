Estate anticipata su Bergamo | temperature oltre i 30° C

Il fine settimana a Bergamo sarà caratterizzato da temperature superiori ai 30°C, segnando un inizio di estate anticipato. Secondo il Centro meteo lombardo, le condizioni climatiche prevedono giornate calde e soleggiate nelle prossime ore e nei giorni successivi. Non sono previste precipitazioni significative, e le temperature continueranno a salire. La situazione riguarda sia la città che la provincia, con un clima tipicamente estivo.

Un weekend che profuma d’estate. Andrea Bosoni del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il tempo a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Analisi Sinottica La progressiva espansione di un vasto e robusto promontorio di alta pressione al momento centrato tra il Marocco e la penisola Iberica verso il Mediterraneo Occidentale, garantirà sulla nostra regione condizioni di tempo stabile e soleggiato fino a Martedì della prossima settimana. Le temperature saranno in generale aumento fino a raggiungere picchi di 30-32°C da Domenica fino a Martedì. Domenica 24 maggio 2026. Tempo previsto: permangono condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutta la regione ad esclusione di una modesta attività cumuliforme pomeridiana lungo i rilievi Alpini e Prealpini. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Meteo, scoppia l’estate sull’Italia: temperature oltre i 30°CL’Italia si avvicina a una nuova ondata di caldo, con le temperature che superano i 30°C.

Anticipo d'estate: sole e temperature eccezionali con picchi oltre i 30°CUn’onda di caldo anticipa l’arrivo dell’estate in Europa e in Italia, con temperature che raggiungeranno valori oltre i 30°C.