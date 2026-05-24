Estate alle porte il castello di Semivicoli riapre le monday nights e le degustazioni sotto le stelle

Il castello di Semivicoli a San Martino sulla Marrucina riapre le serate di lunedì e le degustazioni serali sotto le stelle. Durante l’estate, vengono organizzati eventi dedicati al vino e alla cucina, con un calendario che prevede appuntamenti settimanali. Le iniziative sono rivolte a chi desidera trascorrere serate conviviali in un’atmosfera all’aperto, tra degustazioni di vini e momenti di socializzazione.

Il castello di Semivicoli a San Martino sulla Marrucina riapre le porte all’estate con un calendario di eventi tra vino, cucina e convivialità. La storica dimora del XVII secolo restaurata dalla famiglia Masciarelli, rappresenta oggi uno dei luoghi simbolo dell’accoglienza abruzzese.Con la. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il castello di Montefiore riapre le porteIeri pomeriggio, in una giornata soleggiata e molto frequentata, si è svolta la cerimonia di riapertura del castello di Montefiore.

Degustazioni, feste private e lezioni di yoga: il castello di Muggia spalanca le sue porteQuest'estate il castello di Muggia aprirà le sue porte per una serie di eventi organizzati dalla società Culture Arti e Saperi Srl.

Temi più discussi: L'estate è alle porte e l'Amministrazione comunale pensa ai cittadini più anziani; Turismo outdoor, prenotazioni in crescita nel 2026: mete più cercate; La stagione estiva è alle porte: al teatro Apollo sarà presentato il programma delle iniziative; Il turismo come opportunità per contrastare gli effetti della crisi economica.

Sempre coerente L estate è alle porte E potete godervi tutto insieme #ÖzgeGürel #SerkanÇayo?lu #Özser x.com

Casina Municipale, estate alle porte ma resta il silenzio sul futuro del cuore pulsante della SelvaFasano - La stagione estiva è ricominciata, le nostre frazioni collinari e balneari come sempre saranno prese d'assalto da fasanesi, turisti e villeggianti ma ... osservatoriooggi.it

10 giorni e scatta l’Estate 2026: il caldo rovente è già alle portePerché scrivo di meteo a lungo termine Vi chiederete come mai scrivo così spesso articoli dedicati al meteo del lungo termine e, in aggiunta, anche di ... meteogiornale.it