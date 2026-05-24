Essere donna e fare impresa Resta cruciale l’armonizzazione tra vita familiare e professionale

Una imprenditrice toscana gestisce un negozio di design e articoli per la casa nel centro storico di Arezzo. Secondo un rapporto recente, mantenere un equilibrio tra vita familiare e attività professionale resta una sfida centrale per le donne che avviano imprese. La necessità di conciliare i ruoli familiari con le responsabilità imprenditoriali viene indicata come un aspetto cruciale per il successo e la sostenibilità delle attività femminili.

Anna Lapini è una imprenditrice toscana, con un negozio di design e articoli per la casa nel centro storico di Arezzo. E’ presidente di Terziario Donna Confcommercio, il gruppo che rappresenta oltre 250mila imprenditrici, lavoratrici autonome e professioniste del commercio, del turismo dei servizi dei trasporti e della cultura. Il Tdlab è la convention nazionale di Terziario Donna che è in corso di sfolgimento a Viareggio sonil titolo “Economia per le persone: il valore che conta” Come presidente di Terziario Donna rappresenta 250.000 imprenditrici: come è cambiata negli ultimi anni la situazione dell’imprenditoria femminile in Italia? “Negli ultimi anni l’imprenditoria femminile è rimasta sostanzialmente stabile, rappresenta il 22% di tutte le impese italiane. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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