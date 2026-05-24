Esquilino furti nei negozi e turisti nel mirino dei borseggiatori
Nella zona dell'Esquilino, in particolare in via Gioberti e nelle strade vicine, si sono verificati diversi furti nei negozi e borseggi ai turisti. I ladri hanno agito in modo rapido, puntando vestiti e oggetti di valore. Nessuna persona è rimasta immune, e gli episodi si sono concentrati in queste aree nelle ultime ore. La polizia sta indagando sugli episodi per identificare i responsabili.
Ladri a caccia di vestiti e scippatori sempre pronti a puntare i turisti. Raid veloci che sono stati consumati all'Esquilino, in particolare in via Gioberti e nelle strade limitrofe. Zone queste caratterizzate da un grande afflusso di persone e quindi "appetibili" per mettere a segno colpi "mordi. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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