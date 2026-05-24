Esquilino furti nei negozi e turisti nel mirino dei borseggiatori

Da romatoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella zona dell'Esquilino, in particolare in via Gioberti e nelle strade vicine, si sono verificati diversi furti nei negozi e borseggi ai turisti. I ladri hanno agito in modo rapido, puntando vestiti e oggetti di valore. Nessuna persona è rimasta immune, e gli episodi si sono concentrati in queste aree nelle ultime ore. La polizia sta indagando sugli episodi per identificare i responsabili.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ladri a caccia di vestiti e scippatori sempre pronti a puntare i turisti. Raid veloci che sono stati consumati all'Esquilino, in particolare in via Gioberti e nelle strade limitrofe. Zone queste caratterizzate da un grande afflusso di persone e quindi "appetibili" per mettere a segno colpi "mordi. 🔗 Leggi su Romatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Raffica di furti in centro. Nel mirino dei ladri tabaccherie e negoziNell’ultima settimana si sono verificati tre furti in negozi del centro, avvenuti in tre notti diverse.

Furti con scasso, sempre più negozi nel mirino dei ladri: "Siamo stanchi"Negli ultimi giorni, diversi negozi nel quartiere Fuorigotta sono stati colpiti da furti con scasso.

Argomenti più discussi: Ruba uno zaino in una gelateria e scappa: arrestato all'Esquilino; Roma, controlli all’Esquilino: 8 arresti tra rapine, borseggi e blitz antidroga; Flash e furto al Colosseo: turista derubata di smartphone e soldi mentre scatta una foto; Seguono il gps dello smartphone rubato e scovano i ladri nel negozio di telefonia a Centocelle.

esquilino furti nei negoziArrestato a Bari il ladro diventato l'incubo dei commercianti, 11 spaccate in un mese nei negozi del centroUn 28enne arrestato a Bari per undici furti con spaccata nei negozi del centro. L'indagine della Polizia ha ricostruito i colpi di gennaio. virgilio.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web