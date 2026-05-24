Esplode bomba su un treno carico di persone Tanti morti | una strage Video atroci

Notizia in breve

Una bomba è esplosa su un treno affollato, causando numerosi morti. Le autorità hanno confermato l’incidente, senza fornire dettagli sulle cause. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, che stanno verificando il numero delle vittime e dei feriti. Testimoni riferiscono di un’esplosione improvvisa e violenta, e sul treno si sono scatenate scene di panico. La polizia ha avviato indagini per identificare gli autori dell’attentato.