ESERCITO | GLI ARTIFICIERI ALL' OPERA IN TRE DIVERSE BONIFICHE

Notizia in breve

Gli artificieri dell’esercito stanno lavorando contemporaneamente in tre località diverse, Eboli, Livorno e Orbetello, per rimuovere ordigni inesplosi. Gli interventi di bonifica sono stati effettuati per garantire la sicurezza di cittadini e aree circostanti. Nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita durante le operazioni. Le operazioni sono ancora in corso e si concluderanno una volta completate tutte le verifiche di sicurezza.