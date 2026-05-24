ESERCITO | GLI ARTIFICIERI ALL' OPERA IN TRE DIVERSE BONIFICHE
Gli artificieri dell’esercito stanno lavorando contemporaneamente in tre località diverse, Eboli, Livorno e Orbetello, per rimuovere ordigni inesplosi. Gli interventi di bonifica sono stati effettuati per garantire la sicurezza di cittadini e aree circostanti. Nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita durante le operazioni. Le operazioni sono ancora in corso e si concluderanno una volta completate tutte le verifiche di sicurezza.
“Gli specialisti del Genio dell'Esercito Italiano impegnati simultaneamente a Eboli, Livorno e Orbetello in tre complessi interventi di bonifica che hanno garantito la sicurezza di cittadini e territori.” Roma, 24 maggio 2026. Gli artificieri dell'Esercito Italiano hanno concluso oggi tre distinti interventi di bonifica su tutto il territorio nazionale, neutralizzando altrettanti ordigni bellici risalenti al secondo conflitto mondiale. A Eboli, gli specialisti del 21° reggimento Genio Guastatori hanno distrutto in sicurezza una bomba d'aereo statunitense di tipo AN M30, rinvenuta all'interno di una cava. A Livorno, gli artificieri del 2°... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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