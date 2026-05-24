Insieme agli esami di Stato, torna la corsa alle ripetizioni private. Secondo i dati dell’Osservatorio di Le Tue Lezioni, nei mesi che precedono la maturità le famiglie arrivano a spendere centinaia di euro per sostenere figli e figlie nella preparazione dell’esame finale. La forte domanda per specifiche materie sta rendendo il settore sempre più competitivo, portando a una saturazione dei calendari dei docenti privati e a un picco di richieste di tutor proprio prima dell’estate. Prepararsi agli esami di Stato: quanto spendono le famiglie per le ripetizioni. Facendo i conti, l’Osservatorio ha stimato un investimento medio di tre ore di lezione a settimana per tre mesi, con una tariffa che oscilla intorno ai 15 euro l’ora per le materie considerate più complesse. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Esami di Stato, fino a 540 euro per le ripetizioni scolastiche: le materie con più lacune

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