Esami di Stato fino a 540 euro per le ripetizioni scolastiche | le materie con più lacune
Prima degli esami di Stato, le famiglie spendono fino a 540 euro per ripetizioni scolastiche, con un aumento delle richieste nelle materie considerate più difficili. Secondo i dati dell’Osservatorio di Le Tue Lezioni, le spese si concentrano nei mesi precedenti alla maturità, quando si intensificano le lezioni private per colmare le lacune degli studenti. La tendenza riguarda principalmente le materie più complesse, che richiedono un supporto extra per affrontare al meglio l’esame finale.
Insieme agli esami di Stato, torna la corsa alle ripetizioni private. Secondo i dati dell’Osservatorio di Le Tue Lezioni, nei mesi che precedono la maturità le famiglie arrivano a spendere centinaia di euro per sostenere figli e figlie nella preparazione dell’esame finale. La forte domanda per specifiche materie sta rendendo il settore sempre più competitivo, portando a una saturazione dei calendari dei docenti privati e a un picco di richieste di tutor proprio prima dell’estate. Prepararsi agli esami di Stato: quanto spendono le famiglie per le ripetizioni. Facendo i conti, l’Osservatorio ha stimato un investimento medio di tre ore di lezione a settimana per tre mesi, con una tariffa che oscilla intorno ai 15 euro l’ora per le materie considerate più complesse. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Notizie e thread social correlati
Maturità, scatta la corsa alle ripetizioni last minute: gli studenti spendono fino a 540 euro. Le materie più richieste e il boom a giugnoIn vista dell’esame di maturità, molti studenti ricorrono alle ripetizioni private, con alcune famiglie che arrivano a spendere fino a 540 euro.
Guerra in Iran, bollette più care di 350 euro: salgono petrolio e gas, ma le altre materie prime restano stabiliA quindici giorni dall’inizio del conflitto in Iran, i mercati delle materie prime evidenziano una reazione moderata.
Temi più discussi: Esame di Maturità 2026, corso online per i docenti delle commissioni: iscrizioni su Scuola Futura fino al 30 settembre; Percorso di formazione online Formazione Commissioni Esame di Maturità – I edizione 2026 rivolto ai docenti aventi titolo alla nomina quali componenti delle commissioni degli esami di maturità; Esame di maturità 2026, ecco come si calcolano i crediti scolastici; Maturità 2026: formazione dei Presidenti e Commissari, nomina referente Plico telematico. Nomina Commissione fine maggio - inizio giugno [LO SPECIALE].
Tiziana sta per concludere la quinta elementare ma sull’isola è stato sospeso il corso di preparazione agli esami di scuola media. Alla famiglia è stato spiegato che, per poter frequentare le medie, la bambina dovrà lasciare Filicudi. Già dal prossimo anno altri x.com
Disposizione N. 3 per il regolare svolgimento degli ESAMI DI STATO DEL I CICLO DI ISTRUZIONE. facebook
Esami di Stato, fino a 540 euro per le ripetizioni scolastiche: le materie con più lacuneEsami di Stato e lezioni private: spesa media di 540€ a studente. Cresce il bisogno di supporto emotivo e metodo di studio. quifinanza.it
Esame di Stato di terza media, chi può essere ammesso: Invalsi e comportamento tra i requisitiGli studenti del terzo anno della scuola secondaria di primo grado sostengono l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo nel periodo compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno ... orizzontescuola.it