Mick Foley è pronto a fare il suo debutto in AEW. Tony Khan ha ufficialmente annunciato che la leggenda della WWE sarà co-conduttore del Buy In di Double or Nothing insieme a Renee Paquette nella serata di domenica. Si tratta della prima apparizione di Foley in un programma della AEW, con il suo contratto Legends con la WWE in scadenza a giugno. L’entusiasmo di Eric Bischoff per l’acquisto. Intervenuto nell’ultima puntata del suo podcast 83 Weeks, Eric Bischoff ha accolto con favore la notizia, spendendo parole di grande stima per Foley: “Penso che Mick Foley come parte del brand AEW sia un’ottima idea. È un talento pazzesco. Al microfono è eccezionale, è un grande narratore. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Eric Bischoff: “Mick Foley bel colpo per la AEW ma per favore, non salire sul ring”

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Eric Bischoff on Netflix MMA | Danhausen will be bigger than Austin! 83 Weeks

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AEW: Vivo interesse per Mick Foley, in scadenza con la WWENel mondo del wrestling, si è diffusa una notizia che potrebbe segnare un cambiamento importante.

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