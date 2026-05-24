Il patriarca dell’azienda dolciaria ha trasferito la gestione al nipote, portando con sé un patrimonio di immobili di lusso e un patrimonio stimato in 400 milioni di euro. La cessione del potere segna un passaggio generazionale all’interno dell’impresa, che ha raggiunto questa cifra grazie alla crescita nel settore dolciario. La famiglia possiede anche diverse proprietà di pregio, il cui valore si aggiunge all’eredità lasciata al nipote.

? Domande chiave Come ha trasformato un'azienda dolciaria in un impero da 400 milioni?. Quali immobili di lusso compongono il patrimonio ereditato dal nipote?. Perché il patriarca ha scelto di cedere la nuda proprietà ora?. Chi gestirà le partecipazioni azionarie in Piazza Affari dopo il passaggio?.? In Breve Patrimonio derivante dalla vendita dell'azienda dolciaria a Barilla nel 1987.. Alessandro Ricci detiene l'80% di Viris e il 18,4% di Brioschi Sviluppo Immobiliare.. Asset include via Monte Napoleone 4 a Milano e uno stabile a Sanremo.. Alessandro Ricci ricopre il ruolo di vicepresidente della Fondazione Paletti Ricci..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Eredità da 400 milioni: il patriarca Tre Marie cede il potere al nipote

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El extra malvado que convirtió al protagonista en un chiste

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