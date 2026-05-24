In un giardino scolastico è stata installata erba sintetica, suscitando polemiche tra l’opposizione. La decisione riguarda la scuola Rita Levi Montalcini a Maccaretolo di San Pietro in Casale. L’intervento ha coinvolto l’installazione di un campo in materiale artificiale, senza ulteriori dettagli sul costo o sui motivi. La questione è ora al centro di discussioni pubbliche, con le opposizioni che criticano la scelta.

Campo di erba sintetica nelle scuole Rita Levi Montalcini di Maccaretolo di San Pietro in Casale, polemizza l’opposizione. A parlarne il consigliere di RipartiAmo San Pietro, Mattia Polazzi: "Comprendiamo perfettamente la volontà di avere uno spazio più ordinato e facilmente gestibile sotto il profilo manutentivo. Tuttavia, trasformare completamente il giardino di una scuola in una superficie sintetica rischia di trasmettere un messaggio sbagliato ai bambini, allontanandoli ulteriormente dal contatto diretto con la natura vera". "Numerose osservazioni ambientali – prosegue Polazzi – evidenziano come il prato sintetico possa causare asfissia e compattamento del suolo, con conseguente impoverimento o morte della microfauna presente nel terreno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Erba sintetica nel giardino della scuola"

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Prato Sintetico da €23 Giardino Perfetto Senza Manutenzione

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