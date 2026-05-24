ErasmusDays 2026 sei giorni dedicati alle competenze | decima edizione dal 12 al 17 ottobre
Dal 12 al 17 ottobre 2026 si svolge la decima edizione degli ErasmusDays, una settimana dedicata alle competenze. Durante questi sei giorni, scuole, università, enti e beneficiari del programma Erasmus+ organizzano eventi e iniziative per condividere esperienze, risultati e opportunità della mobilità europea. È l’occasione per promuovere attività legate al progetto europeo.
Gli ErasmusDays tornano dal 12 al 17 ottobre 2026 e raggiungono la decima edizione. Per sei giorni scuole, università, enti, organizzazioni e beneficiari del programma Erasmus+ potranno promuovere eventi e iniziative per raccontare esperienze, risultati e opportunità legate alla mobilità europea. L’edizione 2026 arriva in una fase significativa per il futuro del programma, mentre prosegue il confronto sul nuovo Erasmus+ 2028-2034. Lo scorso anno l’iniziativa ha superato i 10 mila eventi in 59 Paesi, confermandosi come uno dei principali momenti di partecipazione della comunità Erasmus+. Il motto scelto per quest’anno è “Imparare e crescere: competenze per il domani”. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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