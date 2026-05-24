epidemia di ebola in congo gianni rezza non esclude rischio in europa ma improbabile e controllabile

Notizia in breve

L'epidemia di Ebola in Congo si sta diffondendo, coinvolgendo ora dieci Paesi africani. Gianni Rezza ha dichiarato che il rischio di diffusione in Europa è “improbabile” e che eventuali casi sarebbero facilmente controllabili. Non sono stati segnalati contagi in Europa finora. Le autorità sanitarie monitorano attentamente la situazione e le misure di prevenzione sono state rafforzate.