Epidemia di Ebola in Congo Gianni Rezza non esclude rischio in Europa ma improbabile e controllabile
L'epidemia di Ebola in Congo si sta diffondendo, coinvolgendo ora dieci Paesi africani. Gianni Rezza ha dichiarato che il rischio di diffusione in Europa è “improbabile” e che eventuali casi sarebbero facilmente controllabili. Non sono stati segnalati contagi in Europa finora. Le autorità sanitarie monitorano attentamente la situazione e le misure di prevenzione sono state rafforzate.
In continuo aggiornamento il contatore dei casi di Ebola in Congo. I contagi sospetti del raro ceppo Bundibugyo del virus della febbre emorragica ha superato quota 800 tra la Repubblica democratica e l’Uganda, tra cui oltre 200 morti. Un quadro che spinge Medici senza frontiere a lanciare l’allarme per la “corsa contro il tempo” nell’arginare l’epidemia, mentre l’agenzia sanitaria dell’Unione Africana (Africa Cdc) ha dichiarato 10 Paesi a rischio nel continente. Epidemia di Ebola in Congo: il bilancio aggiornato L'allarme di Msf Il rischio di Ebola in Europa: il parere degli esperti Epidemia di Ebola in Congo: il bilancio aggiornato Rispetto al precedente aggiornamento di 177 morti su 750 casi sospetti, l’ultimo bilancio dell’Oms di domenica 24 maggio riporta 867 casi e 204 morti. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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