Enrico Zanoncello è stato allontanato dal Giro d’Italia 2026 al termine della quindicesima tappa, conclusa nel pomeriggio a Milano. La decisione è arrivata dopo un episodio che ha portato all’applicazione della sanzione massima prevista, con un cartellino e una multa significativa. La sua eliminazione ha comportato l’interruzione della sua partecipazione alla corsa e la penalizzazione prevista dalle regole della competizione.

Enrico Zanoncello è stato espulso dal Giro d’Italia 2026 al termine della quindicesima tappa, che si è conclusa nel pomeriggio odierno a Milano. Il corridore della Bardiani CSF 7 Saber ha ricevuto la massima sanzione prevista a causa di una s correttezza commessa durante la volata di gruppo, regolato dal francese Paul Magnier alle spalle dei quattro fuggitivi di giornata. La giuria ha notato che il 28enne ha deviato dalla corsia scelta durante lo sprint e ha messo in pericolo un altro corridore con una testata. L’atleta danneggiato è Robert Donaldson (Jayco-AlUla), che è infatti caduto nelle fasi calde che hanno portato alla conclusione della frazione nel capoluogo lombardo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Enrico Zanoncello espulso al Giro d’Italia! Massima sanzione e cartellino: cos’è successo e l’entità della multa

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