Due atleti hanno conquistato il podio a Parma, con Collini che ha ottenuto punti importanti per le finali. Durante la competizione, alcuni atleti hanno modificato le specialità per accumulare punti. Un’atleta allieva ha stabilito il nuovo record sociale nei 200 metri. La gara ha visto anche altri atleti contribuire con risultati significativi, evidenziando un cambiamento strategico tra le diverse discipline.

? Punti chiave Come hanno fatto gli atleti a garantire punti preziosi cambiando specialità?. Chi ha segnato il nuovo record sociale allieve nei 200 metri?. Quale atleta ha ottenuto il minimo per i Campionati Italiani?. Dove si sposterà la squadra per le prossime sfide estive?.? In Breve Collini ottiene secondo posto 100 ostacoli (14’’42) e terzo staffetta 4×100 (48’’22).. Tentoni segna 10’’89 nei 100 metri ottenendo il minimo per i Campionati Italiani.. Teodorani registra record sociale allieve nei 200 metri con il tempo di 26’’00.. Squadra femminile decima nella classifica regionale dopo le gare disputate a Parma.. Gli atleti dell’Atletica Endas Cesena hanno sfidato il cronometro e le previsioni meteo a Parma lo scorso fine settimana, ottenendo risultati che alimentano le speranze per le imminenti finali nazionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Endas Cesena a Parma: podio per Collini e spinta verso le finali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Weekend intenso per l’Atletica Endas, spicca il secondo posto di Angelica Collini nei 100 ostacoliNel fine settimana, l’Atletica Endas Cesena ha partecipato ai Campionati di Società Assoluti a Parma, una competizione in cui i risultati individuali...

Atletica Endas Cesena protagonista ai Campionati italiani Master: otto medaglie e record ad AnconaLa squadra di Atletica Endas Cesena ha partecipato ai Campionati italiani Master indoor a Ancona dal 5 all’8 marzo.

Temi più discussi: Weekend intenso per l’Atletica Endas, spicca il secondo posto di Angelica Collini nei 100 ostacoli; Endas da applausi ai societari aspettando le finali nazionali; Prima giornata dei C.d.S. Assoluti a Parma; Modena, prima giornata finale regionale CdS cadetti.

Endas da applausi ai societari aspettando le finali nazionaliAl termine delle due giornate di gare, la squadra femminile dell’Atletica Endas Cesena si è classificata al decimo posto regionale. Il gruppo maschile, ancora molto giovane e in crescita, continua ... ilrestodelcarlino.it

L’Endas Cesena protagonista tra medaglie e record personaliUn fine settimana intenso, ’lungo’ quasi 1900 chilometri, per l’Atletica Endas Cesena, impegnata tra sabato e domenica su più fronti, dall’attività giovanile fino alla categoria master. Un vero tour ... ilrestodelcarlino.it