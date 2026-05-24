Durante la registrazione del suo quarto album solista, Dinner Party, in uscita il 5 giugno, Niall Horan ha scoperto di aver scritto involontariamente una canzone dedicata a Liam Payne. La traccia, inserita nel progetto, non era stata pensata come dedica, ma il cantante ha rivelato questa sorpresa in un'intervista. La canzone si intitola “End of an Era” e non era stata annunciata come parte dell’album prima della scoperta.

Mentre lavorava alle canzoni per il suo quarto album solista, Dinner Party, in uscita il 5 giugno, Niall Horan avrebbe “valutato” l’idea di scrivere un brano in onore dell’ex One Direction Liam Payne, cercando di capire come rendere omaggio al cantante scomparso nell’ottobre del 2024 a soli 31 anni, in seguito a una caduta dal balcone di un hotel di Buenos Aires. «Io e John Ryan avevamo questa canzone intitolata End of an Era», ha raccontato questa settimana al podcast And the Writer Is, parlando del brano scritto con Ryan e Julian Bunetta nello studio di quest’ultimo a Nashville. «Stavo canticchiando tutte queste melodie e mi è venuta l’idea di una canzone che parlasse di lasciarsi il passato alle spalle, ma con un pizzico di nostalgia, pur essendo entusiasti per il futuro e senza pensarci troppo». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - “End of an Era”, la canzone che Niall Horan non sapeva di aver scritto per Liam Payne

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Niall Horans New Song End of an Era Is About Losing Liam Payne

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