Il presidente della squadra ha dichiarato che il giovane attaccante potrebbe avere molte richieste durante la prossima sessione di mercato estiva, anche in Serie A. Ha aggiunto che Shpendi è uno dei calciatori più interessanti tra quelli under 23. La società non ha ancora ufficializzato eventuali offerte o trattative in corso. L’attaccante è considerato uno dei talenti emergenti del club. La sua valutazione sul mercato potrebbe influenzare le future strategie della squadra.

Il presidente Fabrizio Corsi ha recentemente sottolineato come secondo lui Stiven Shpendi sarebbe uno dei calciatori azzurri ad avere più mercato, anche in Serie A, durante la prossima sessione estiva. Del resto non potrebbe essere altrimenti dopo i 15 gol messi a segno nell’ultimo campionato cadetto. E puntualmente sono arrivati i primi rumors su due interessamenti da parte di una neopromossa nel massimo campionato italiano e di una blasonata ed ambiziosa piazza di Serie B. Si tratta di Frosinone e Palermo. Il giovane attaccante albanese potrebbe essere il punto di riferimento offensivo del nuovo Empoli, ma è chiaro che a determinate cifre anche il bomber azzurro può essere sacrificato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Empoli, mirino sui giovani. Prime voci su Shpendi

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