Emilia-Romagna | le auto invecchiano sale l’età media dei veicoli

In Emilia-Romagna l’età media delle auto è in aumento, con alcune province che registrano veicoli più datati rispetto alla media regionale. L’età media si aggira intorno ai 10 anni, con alcune aree in cui le auto hanno più di 12 anni. Per un’auto di dodici anni, il costo dell’assicurazione può aumentare di circa il 20% rispetto a un veicolo più recente. La tendenza riguarda soprattutto le province con un maggior numero di veicoli più vecchi.

? Punti chiave Quali province emiliano-romagnole hanno le auto più vecchie della regione?. Quanto aumenta il costo dell'assicurazione per un'auto di dodici anni?. Perché la richiesta di assistenza stradale è balzata del 15%?. Come cambiano le coperture assicurative quando il veicolo invecchia?.? In Breve Premi assicurativi salgono da 461 a 575 euro per auto di 14 anni.. Richiesta assistenza stradale balzata al 60,3% rispetto al 45,1% dell'anno precedente.. Piacenza registra l'età media più alta con 13 anni e 2 mesi.. Bologna mantiene i mezzi più giovani con media di 11 anni e 6 mesi.. L’età media dei veicoli in Emilia-Romagna ha raggiunto i 12 anni e 4 mesi ad aprile 2026, segnando un incremento del 2% rispetto all’anno precedente secondo i dati di Facile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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