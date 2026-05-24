Emery sorprende Guardiola con un regalo per la sua ultima partita al Manchester City | un gesto nobile

Notizia in breve

Prima dell’ultima partita di Premier League tra Manchester City e Aston Villa, Unai Emery ha consegnato a Pep Guardiola un regalo simbolico a nome del club. L’atto si è verificato prima del calcio d’inizio della partita. La consegna è avvenuta in modo discreto e senza commenti pubblici. Non sono stati forniti dettagli sul contenuto del regalo. La partita si è conclusa con i risultati attesi, senza ulteriori eventi legati a questa consegna.