Emery sorprende Guardiola con un regalo per la sua ultima partita al Manchester City | un gesto nobile

Da fanpage.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Prima dell’ultima partita di Premier League tra Manchester City e Aston Villa, Unai Emery ha consegnato a Pep Guardiola un regalo simbolico a nome del club. L’atto si è verificato prima del calcio d’inizio della partita. La consegna è avvenuta in modo discreto e senza commenti pubblici. Non sono stati forniti dettagli sul contenuto del regalo. La partita si è conclusa con i risultati attesi, senza ulteriori eventi legati a questa consegna.

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Prima dell’ultima partita di Premier League tra Manchester City e Aston Villa, Unai Emery ha omaggiato Pep Guardiola con un regalo simbolico a nome del club inglese. Un incontro carico di rispetto tra due tecnici che si conoscono e si affrontano da oltre vent’anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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