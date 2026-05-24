Elezioni urne aperte in 16 Comuni della provincia di Palermo | tutti i candidati a sindaco

In 16 Comuni del Palermitano si vota oggi e domani per eleggere i nuovi sindaci e rinnovare i Consigli comunali. Le urne sono aperte nelle rispettive sedi di voto, con cittadini chiamati a esprimere le proprie preferenze. Tutti i candidati a sindaco sono stati già presentati, e le operazioni di voto sono in corso nelle varie località della provincia.

Sono 16 i centri del Palermitano chiamati al voto oggi (24 maggio) e domani (25 maggio) per l'elezione dei sindaci e il rinnovo dei Consigli comunali. Si tratta di Aliminusa, Altofonte, Caltavuturo, Campofelice di Fitalia, Carini, Godrano, Gratteri, Isola delle Femmine, Lascari, Misilmeri. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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