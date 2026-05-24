Elezioni | si vota per le amministrative Seggi aperti dalle 7 alle 23

Le elezioni amministrative si svolgono oggi e domani, 24 e 25 maggio, con seggi aperti dalle 7 alle 23. Sono in corso le operazioni di voto per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il Consiglio comunale. Le urne sono aperte in tutta la città e nelle frazioni, con un’affluenza che si attende crescente nel corso delle due giornate. I risultati definitivi sono previsti entro le prime ore successive alla chiusura.

Elezioni amministrative: si vota oggi e domani, domenica 24 e lunedì 25 maggio, per scegliere il sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale. Al voto sono chiamati circa sei milioni di cittadini in quasi 900 comuni italiani. Tra questi anche Fondi, unico centro della provincia di Latina dove. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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Come e dove si vota per le amministrative 2026

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