elezioni sfida a quattro candidati oggi e domani cittadini al voto

Finalmente dopo mesi di campagna elettorale, stamane e domani, saranno i cittadini a decidere quale sarà il prossimo sindaco di Comacchio o, nel caso nessuno raggiunga la metà più uno degli votanti, chi saranno i due che fra quindici giorni si contenderanno la fascia tricolore fino al 2031. Potenzialmente gli elettori lagunari, comprese le liste aggiunte, sono 19.965 suddivisi in 9.844 uomini e 10.121 donne che avranno la possibilità di fare la propria scelta in una delle 22 sezioni nelle quali dovranno andare ad esprimere la propria preferenza. Nelle ultime elezioni si recò alle urne il 54,38% degli aventi diritto al voto, ma per l’animosità espressa nella campagna elettorale ed i torti candidati a consigliere comunale è probabile che questa percentuale venga superata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Presentazione del candidato a sindaco della città di Conversano, Avv. Mario Loiacono.

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