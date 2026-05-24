Elezioni nell’anconetano | si vota per i nuovi sindaci nei 4 comuni

In quattro comuni dell'anconetano si svolgono le elezioni per la scelta dei nuovi sindaci. Le consultazioni riguardano sia candidati uscenti sia nuovi sfidanti, con il risultato che determinerà la guida amministrativa locale. Le liste civiche partecipano con diversi candidati, e il loro ruolo è considerato rilevante per l’esito finale. Le urne sono aperte e si aspettano i risultati nelle prossime ore.

? Domande chiave Chi vincerà la sfida tra l'uscente e i nuovi sfidanti?. Come influenzeranno le liste civiche il futuro di Senigallia?. Quali candidati garantiranno la continuità amministrativa a Cerreto d’Esi?. Perché l'elettorato sta abbandonando i partiti per le liste civiche?.? In Breve Voto attivo 24-25 maggio tra i candidati Pieroni, Ragaini e Longhi a Loreto.. Sfida a Senigallia tra Olivetti, Romano e Binci con dodici liste in campo.. Cerreto d'Esi vede contrapposti Grillini e Baldoni per la gestione del territorio.. Mazzarini e Piergigli competono a Maiolati Spontini per il nuovo mandato comunale.. Le urne nei comuni di Senigallia, Loreto, Cerreto d’Esi e Maiolati Spontini si aprono oggi, domenica 24 maggio, per le elezioni amministrative che vedono impegnati diversi candidati sindaci nell’area anconetana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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I nuovi sindaci . Conto alla rovescia nei Comuni al votoGli elettori di diversi Comuni sono chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco e i consiglieri comunali.

Argomenti più discussi: La Uilm si conferma prima organizzazione alla CNHI di Jesi (Ancona); Senigallia, Loreto, Maiolati Spontini e Cerreto d'Esi al voto, ecco i fac simile delle schede elettorali; Assemblea ordinaria della Croce Gialla di Ancona ed elezione del presidente; Ingegneri, Ordine spaccato: Formazione unica bussola.

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