Elezioni nel caos elettori del Centro storico costretti a votare per una circoscrizione diversa

Dopo il trasferimento delle sezioni elettorali da una scuola all’altra, si sono riscontrate criticità nell’assegnazione. La sezione 139, originariamente nella scuola Diego Vitrioli, risulta collocata nella circoscrizione II, mentre gli elettori sono iscritti alla circoscrizione I. La modifica ha causato confusione tra gli elettori del Centro storico, che si sono trovati a dover votare in una circoscrizione diversa da quella di iscrizione.

Dopo il trasferimento delle sezioni elettorali dalla scuola Diego Vitrioli alla Giovanni Pascoli, emergono criticità nell’assegnazione: la sezione 139 risulterebbe collocata nella circoscrizione II nonostante gli elettori appartengano alla I. A denunciarlo a ReggioToday è la dottoressa Eliana. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CAOS POLITICO: Vannacci + Scissione nel PD + Si Torna Alle Urne per voto anticipato

Notizie e thread social correlati

Elezioni, il piano degli architetti: "Basta cemento, riportiamo la vita nel centro storico"L’Ordine degli architetti di Agrigento ha presentato un piano rivolto ai candidati sindaci, focalizzato sulla riqualificazione del centro storico e...

Vuole votare in una sezione diversa dalla sua: al netto "no" si arrabbia e offende presidente di seggio, denunciatoUn elettore ha cercato di votare in una sezione diversa da quella assegnata, invece di spostarsi o chiedere assistenza.

Temi più discussi: Elezioni comunali 2026, oltre sei milioni al voto: dai candidati alle alleanze, cosa sapere; Starmer si prepara alle dimissioni, caos in Gran Bretagna: rivolta nel Labour dopo il crollo elettorale; Risultati Elezioni Andalusia 2026: disfatta Sanchez, flop n.2 Psoe | Pp vince ma serve Vox per governare; Elezioni comunali Messina, è caos sui sondaggi. Scurria: perché compare De Luca e chi li sta pagando?.

Lo speciale sulle elezioni comunaliOltre 6,6 milioni di elettori italiani sono chiamati oggi e domani alle urne per le elezioni comunali. Quasi 750 Comuni interessati (di cui 18 capoluoghi) per una tornata elettorale che rappresenta un ... tg24.sky.it

Caos elezioni comunali Reggio Calabria: schede errate e seggi sospesi, democrazia a rischioA rendere incandescente il clima politico ed editoriale nel territorio calabrese non sono solo i programmi dei candidati o i dibattiti dell’ultimo minuto, ma un evento senza precedenti che sta minando ... strettoweb.com